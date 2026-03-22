Chileno Tabilo sorprende y elimina a Rublev

Alejandro Tabilo brindó una gran sorpresa, cerró un partido perfecto al saque, en el que no concedió ni una sola de break.

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Tras perder el tie break de la primera manga, el chileno de 28 años dominó por completo el segundo parcial con dos roturas.

Andrey Rublev, #15 del mundo, intentó mostrarse ofensivo con su poderosa derecha, pero no logró frenar a su adversario.

El chileno, #41 de la ATP, logró un break en el tercer set y mantuvo el gran nivel al saque para cerrar una victoria importante.

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En la próxima vuelta afrontará al estadounidense Alex Michelsen, que venció al británico Cameron Norrie por 7-5, 6-7 (4/7) y 6-4. AFP