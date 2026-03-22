Tenis
22 de marzo de 2026 - 12:57

Chileno Tabilo sorprende y elimina a Rublev

Alejandro Tabilo brindó una gran sorpresa en Miami al derrotar al ruso Andrey Rublev. Archivo
Alejandro Tabilo brindó una gran sorpresa en Miami al derrotar al ruso Andrey Rublev. Archivo 115856+0000 STR

El chileno Alejandro Tabilo alcanzó este sábado la tercera ronda del Masters 1000 de Miami al vencer al ruso Andrey Rublev en tres sets, 6-7 (5/7), 6-2 y 6-4.

Por ABC Color

Alejandro Tabilo brindó una gran sorpresa, cerró un partido perfecto al saque, en el que no concedió ni una sola de break.

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Tras perder el tie break de la primera manga, el chileno de 28 años dominó por completo el segundo parcial con dos roturas.

Andrey Rublev, #15 del mundo, intentó mostrarse ofensivo con su poderosa derecha, pero no logró frenar a su adversario.

El chileno, #41 de la ATP, logró un break en el tercer set y mantuvo el gran nivel al saque para cerrar una victoria importante.

En la próxima vuelta afrontará al estadounidense Alex Michelsen, que venció al británico Cameron Norrie por 7-5, 6-7 (4/7) y 6-4. AFP