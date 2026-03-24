Sinner, a octavos del Masters 1000 de Miami

Jannik Sinner estuvo imperial con su servicio y muy agresivo durante el primer set resuelto en apenas 26 minutos.

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Corentin Moutet, un tenista atípico, con un juego hecho de cambios de ritmo, dejadas y globos, despertó al inicio de la segunda manga y ofreció algunos puntos espectaculares a un público encantado de poder alargar un poco más la noche en Miami.

El zurdo, #33 del mundo, incomodó a Sinner, pero este contuvo la rebelión del francés y acabó logrando un break para poner 3-2.

Impecable con su servicio, sobre todo con el primero, el italiano no dejó escapar su quiebre de ventaja y se llevó el partido en una hora y 11 minutos.

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Un día después de la eliminación temprana de su mayor rival, el número uno mundial, Carlos Alcaraz, Sinner sigue su rumbo hacia el llamado “Sunshine Double”, el doblete de victorias en Indian Wells y Miami. AFP