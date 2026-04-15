De Miñaur y Etcheverry, eliminados en Barcelona

Hamad Medjedovic se adjudicó el primer set rompiendo el saque a su rival con 4-3, para escaparse a 5-3 y cerrar la manga con un juego en blanco con su servicio.
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Alex De Miñaur, 7º del mundo, reaccionó rompiéndole el servicio al serbio para ponerse 3-0 arriba en la segunda manga, pero Medjedovic se recuperó ganando los cinco últimos juegos, el set y el partido.
El australiano, cuartofinalista la pasada semana en Montecarlo, solo pudo transformar una de sus nueve bolas de rotura.
Medjedovic, procedente de la fase previa, se enfrentará por una plaza en semifinales con el portugués Nuno Borges (52º) que se impuso este miércoles al argentino Tomás Etcheverry por 6-3 y 7-6 (7/4).
El #2 del mundo, Carlos Alcaraz, que la víspera se había quejado de la muñeca en su victoria sobre el finlandés Otto Virtanen, decidió no entrenar este miércoles para cuidar su articulación. El español tiene previsto enfrentarse el jueves al checo Tomas Machac en segunda ronda. AFP