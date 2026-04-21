“Al cuadro principal”, Dani Vallejo luego de la clasificación

Histórico: Adolfo Daniel Vallejo accedió al cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid. El tenista paraguayo derrotó 6-1, 4-6 y 6-2 a Henrique Rocha en la Cancha 8 de la Caja Mágica y disputará la Primera Ronda del certamen español: el próximo rival será el búlgaro Grigor Dimitrov, ganador de 9 títulos ATP y actual 137 del ranking mundial.

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“Al cuadro principal del Madrid Open”, celebró Vallejo en un publicación en Instagram. La raqueta 1 de Paraguay, que en setiembre disputará el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 contra Perú en Lima, también hizo referencia al siguiente adversario. “Dimitrov. Que locura”, escribió en X luego de la victoria sobre el portugués en la capital española.

Daniel Vallejo luego de la clasificación