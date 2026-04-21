Tenis
21 de abril de 2026 - 15:59

“Al cuadro principal”, Dani Vallejo luego de la clasificación

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo celebra el triunfo en la segunda ronda de la qualy del Masters 1.000 de Madrid en la Caja Mágica, en Madrid, España.
El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo celebra el triunfo en la segunda ronda de la qualy del Masters 1.000 de Madrid en la Caja Mágica, en Madrid, España.danivallejo8

Daniel Vallejo clasificó al cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid. El paraguayo derrotó 6-1, 4-6 y 6-2 al portugués Henrique Rocha.

Por ABC Color

Histórico: Adolfo Daniel Vallejo accedió al cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid. El tenista paraguayo derrotó 6-1, 4-6 y 6-2 a Henrique Rocha en la Cancha 8 de la Caja Mágica y disputará la Primera Ronda del certamen español: el próximo rival será el búlgaro Grigor Dimitrov, ganador de 9 títulos ATP y actual 137 del ranking mundial.

Lea más: Daniel Vallejo logra el boleto al cuadro principal del Madrid Open

“Al cuadro principal del Madrid Open”, celebró Vallejo en un publicación en Instagram. La raqueta 1 de Paraguay, que en setiembre disputará el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 contra Perú en Lima, también hizo referencia al siguiente adversario. “Dimitrov. Que locura”, escribió en X luego de la victoria sobre el portugués en la capital española.

Daniel Vallejo luego de la clasificación