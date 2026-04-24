Carlos Alcaraz no jugará el Roland Garros por una lesión

Carlos Alcaraz reveló hoy que no disputará el Masters 1.000 de Roma ni el Roland Garros. “Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista”, escribió el español en Instagram.
Lea más: Daniel Vallejo eliminó a Grigor Dimitrov en el Madrid Open
Alcaraz sufre una lesión en la muñeca derecha, motivo por el cual abandonó el Barcelona Open antes de disputar los octavos de final frente al checo Tomás Machác (17 de abril). “Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”, finalizó el tenista de 22 años, que no confirmó cuándo regresará a las canchas.
Carlos Alcaraz no jugará el Roland Garros
