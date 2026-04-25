Daniel Vallejo derrotó a Learner Tien y avanzó a la tercera ronda del Masters de Madrid

Daniel Vallejo eliminó a Learner Tien en la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid. La raqueta 1 de Paraguay, que empezó el certamen desde la qualy, superó al estadounidense, sembrado 17 del torneo y número 21 del ranking ATP. El tenista guaraní ganó 6-4 y 6-3 en la Cancha 5 de la Caja Mágica.

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La histórica campaña de Vallejo en la capital española arrancó con el triunfo 6-3 y 6-1 sobre el local Pedro Martínez. En la siguiente ronda de la etapa clasificatoria, venció 6-1, 4-6 y 6-2 al portugués Henrique Rocha. En el cuadro principal, el paraguayo derrotó por doble 6-4 al búlgaro Grigor Dimitrov.

Así fue el punto ganador de Daniel Vallejo

¡DANI VALLEJO SIGUE SOÑANDO EN MADRID! Se metió en la tercera ronda del Masters 1000. 🙌🇵🇾



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