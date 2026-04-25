Tenis
25 de abril de 2026 - 13:56

Daniel Vallejo derrotó a Learner Tien y avanzó a la tercera ronda del Masters de Madrid

El paraguayo Daniel Vallejo celebra durante el partido ante el búlgaro Grigor Dimitrov por la primera ronda del Masters 1.000 de Madrid en la Caja Mágica, en Madrid, España.
El paraguayo Daniel Vallejo celebra durante el partido ante el búlgaro Grigor Dimitrov por la primera ronda del Masters 1.000 de Madrid en la Caja Mágica, en Madrid, España.ESPN Tenis

Daniel Vallejo eliminó a Learner Tien y clasificó a la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid.

Por ABC Color

Daniel Vallejo eliminó a Learner Tien en la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid. La raqueta 1 de Paraguay, que empezó el certamen desde la qualy, superó al estadounidense, sembrado 17 del torneo y número 21 del ranking ATP. El tenista guaraní ganó 6-4 y 6-3 en la Cancha 5 de la Caja Mágica.

Lea más: A qué hora juega hoy Libertad vs. Olimpia y dónde ver en vivo

La histórica campaña de Vallejo en la capital española arrancó con el triunfo 6-3 y 6-1 sobre el local Pedro Martínez. En la siguiente ronda de la etapa clasificatoria, venció 6-1, 4-6 y 6-2 al portugués Henrique Rocha. En el cuadro principal, el paraguayo derrotó por doble 6-4 al búlgaro Grigor Dimitrov.

Así fue el punto ganador de Daniel Vallejo

NOTICIA EN DESARROLLO