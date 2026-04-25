Francisco Cerúndolo: "Rafael Jódar no es el futuro, es el presente del tenis"

Cerúndolo, que el pasado año llegó a semifinales en Madrid y perdió con el noruego Casper Ruud, que acabaría ganando el torneo, inició su andadura en el Masters 1.000 de Madrid ante el alemán Yannick Hanfmann, al que venció 6-1 y 7-5 en una hora y cuarenta minutos.

En el torneo madrileño coincide con Rafael Jódar, que, tras ser semifinalista en Barcelona en el Conde de Godó, lleva dos victorias en la Caja Mágica de la capital española, la primera ante el neerlandés Jesper de Jong y la segunda ante Alex de Miñaur.

"Lo vengo viendo desde Barcelona. En Marrakech no lo pude ver. Tiene un tenis impresionante. No es ningún futuro, es presente del tenis. Está el cuarenta del mundo y subiendo a pasos agigantados", dijo Cerúndolo, en la zona mixta de la Caja Mágica de Madrid.

"Jódar ayer pasó a De Miñaur por encima, que es un jugador que tiene experiencia y jerarquía. Ahí demuestra el potencial y el poder de tiro que tiene, que te deja parado en muchas sitios", confesó.