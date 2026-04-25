Vallejo logra la mayor victoria de su carrera y se sitúa en tercera ronda

El jueves, el jugador de Asunción de 21 años, procedente de la fase previa, ya hizo historia en su país. Se erigió en el primer jugador guaraní en catorce años, y el segundo en el tenis paraguayo, en ganar un partido de este rango.

Sigue los pasos del legendario Ramón Delgado Vallejo, instalado ya entre los cien mejores del mundo y que tardó 80 minutos en superar a Tien, ganador de las Finales Next Gen en noviembre pasado y ya asentado en la parte alta del ránking.

Vive una temporada de ensueño Valleojo, con dos títulos Challenger y triunfos en torneos ATP en Santiago y Houston antes de aterrizar en Madrid. Se unió a los históricos Delgado y Victor Pecci como los únicos incluidos entre el top 100

La victoria ante Tien le catapulta al puesto 82 de la clasificación ATP.

El primer paraguayo que alcanza la tercera ronda de un Masters 1000 sobre polvo de ladrillo desde la creación de estos torneos en 1990 jugará ahora contra el vencedor del partido entre el argentino Camilo Ugo Carabelli y el italiano Flavio Cobolli.