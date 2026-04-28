Jódar, sobre el partido ante Sinner: "Si hago las cosas bien tendré mis opciones"

"Va a ser un partido muy duro, intentare dar mi mejor nivel y aprender de ese partido y salir con la misma mentalidad que hasta ahora. Y tendré mis opciones si hago las cosas bien", dijo el jugador madrileño, de 19 años.

"Iré punto a punto, pero queda mucho para plantearme ese momento de una posibilidad de victoria. Pero si hago las cosas bien y hago un buen tenis igual tengo esas opciones de que vaya bien y me pueda llevar la victoria. Pero hay que hacer las cosas muy bien. Al final hay que estar centrado en lo que haces más que en el rival", insistió el único español que se mantiene en el Masters 1.000 de Madrid.

La imagen de su padre, solo, en un palco en una esquina de la Caja Mágica, llama la atención en contraposición con otros jugadores con numerosos integrantes en el equipo. Rafa Jódar sólo va con su padre.

"El equipo es mi padre y yo, y de momento no lo hemos cambiado ni lo vamos a cambiar porque no hay motivos para cambiar. Me va bien así", subrayó Rafa Jódar, que prefiere abstraerse de todo lo que genera su irrupción.

"Intento no mirar redes sociales, aunque para hablar con amigos y familia sí, pero quiero estar centrado en lo que tengo que hacer y abstraerme un poco. Hablo con amigos y familia. Intento ir día a día y en el tiempo libre aprovechar para desconectar", destacó Jódar, que tiene doce victorias ya en pista de tierra este curso y una sola derrota a pesar de que el último año ha estado en Estados Unidos, jugando en pista dura.

"Estuve en Estados Unidos y eso me ayudó a desarrollar juego en pista dura. Cuando era pequeño era más tierra y eso me vino bien para otro tipo de juego", apuntó el español.

Jódar, al contrario que Jannik Sinner, no criticó los horarios de sus partidos a pesar de que ha jugado de noche y ha terminado muy tarde. "Es decisión de la organización y si lo hacen así es por un motivo y hay que adaptarse y hacerlo de la mejor manera. El domingo jugué a esa hora, pero para el otro jugador también fue a esa misma hora, por lo que fue igual para los dos. Hay que adaptarse", indicó.

El miércoles hay previsión de lluvia en Madrid y la opción de jugar bajo techo está presente. "Son condiciones externas que no puedes controlar y te tienes que adaptar antes o durante el partido. Al final son factores que son iguales para los dos", señaló.

Sobre sus rutinas antes de los partidos dijo que suelen ser igual siempre: "Solemos seguir la misma rutina que funciona. Se analiza el rival un poco, pero lo importante es que yo juegue bien más que el rival. Algunos días no saldrán las cosas perfectas, pero hay que intentar sacar los partidos adelante con la misma mentalidad de siempre".

Frente al checo Vit Kopriva tuvo un primer set complicado en Madrid, pero mostró mucha superioridad en el segundo.

"Jugué a las cuatro que son condiciones diferentes y nunca había jugado a esa hora. La bola va más rápida. No he jugado a esa hora y Kopriva ha jugado muy bien y su juego se adaptaba muy bien a esas condiciones. En el primer set he aguantado bien y el segundo ha ido más rodado", analizó.