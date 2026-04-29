Potapova gana a Karolina Pliskova: primera 'lucky loser' en una semifinal WTA 1000

En casi dos hora Potapova cerró su victoria ante Pliskova, otrora número uno del mundo que se había apuntado el único duelo anterior entre ambas, en Doha en el 2024 y que después de haber estado casi un año apartada de las pistas por una lesión en el pie derecho intenta regresar a la élite del tenis femenino.

En el, probablemente, enfrentamiento de cuartos de final más inesperado del torneo, Potapova aprovechó su oportunidad y se situó entre las cuatro mejores de un Abierto plagado de sorpresas. La austríaca, eliminada en la fase previa, aprovecha su condición de repescada (lucky Loser)

Tras eliminar a la número dos del mundo, la kazaja Elena Rybakina ante la que logró su cuarta victoria contra una top 10 muestra cada día su buena adaptación a la tierra. La finalista de Linz se ha convertido en la primera jugadora repescada en alcanzar unas semifinales de un WTA 1000 tras perder los otros tres cuartos de final que jugó en eventos de este rango.

Potapova inició el encuentro con soltura ante una rival que carece de horas de pista, que busca reencontrarse a si misma y que reaccionó luego, tras salvar tres puntos de partido. En el tercer set el duelo entró en otra dimensión. Pliskova alargó su recuperación y se puso 3-1. A partir de ahí, la austríaca recuperó el pulso y ganó cinco juegos seguidos para dar la vuelta a la situación, ganar 6-3 y cerrar el triunfo.

Potapova se enfrentará en semifinales a la vencedora del partido entre la ucraniana Marta Kostyuk y la checa Linda Noskova.