Andreeva acaba con el efecto Baptiste y jugará su primera final en Madrid

La pupila de la española Conchita Martínez, en su palco presente permanentemente, tardó una hora y 39 minutos en poner fin al efecto sorpresa de su rival que en cuartos había superado a la vigente campeona y primera favorita, la bielorrussa Aryna Sabalenka. Resistió lo que pudo. Incluso estuvo a un paso de forzar el tercer set. Tras salvar dos puntos de partido tuvo tres de set. Pero Andreeva no permitió que el duelo se alargara.

No hubo revancha para Baptiste, que dejó entrever esa posibilidad tras ganar su compromiso de cuartos de final ante Sabalenka. Recordó que en el único duelo entre ambas, Andreeva la eliminó en Wimbledon, en tercera ronda.

Pero no tuvo oportunidad para la venganza la norteamericana que siempre fue por detrás en el marcador dominada por una rival que había tenido que trabajar más las victorias anteriores, como ante la húngara Anna Bondar, en cuarta ronda, en la que tuvo que agotar los tres sets.

Baptiste, que dio una exhibición y salvó seis puntos de partido ante Sabalenka, que previamente dejó en el camino a la suiza Belinda Bencic y a la italiana Jasmine Paolini, mantuvo el tipo hasta el final. Incluso dio la sensación de poder repetir ante la rusa lo que protagonizó ante Sabalenka, pero no le dio.

Final para Andreeva que disputará el título ante la ganadora del choque entre la austríaca Anastasia Potapova y la ucraniana Marta Kostyuk. La rusa alarga su buen inicio de temporada en tierra que cuenta con los títulos en Linz, la semifinal en Stuttgart.

La rusa de 19 años, la más joven en alcanzar tres cuartos de final seguidos en un mismo WTA 1000, desde el 2024 al 2026 en Madrid después de la suiza Martina Hingis en Miami entre 1997 y 1999, aspira en la Caja Mágica a elevar a seis los títulos de su carrera, el tercero del 2026 junto al de Linz y Adelaida, en lo que va a ser su séptima final.

La primera adolescente en alcanzar tres finales de un WTA 1000 desde la introducción del formato en 2009, que será la séptima del mundo el lunes, tiene el mayor número de victorias en tierra batida en 2026, doce.