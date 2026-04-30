Andreeva: "Conchita Martínez fue una gran jugadora y ahora es una gran entrenadora"

La rusa logró su duodécima victoria en tierra batida este año, la mayor cantidad lograda por cualquier jugadora en el WTA Tour en 2026. También fue su victoria número 26 de la temporada y le garantiza que volverá a ascender al puesto número 7 en el ranking la próxima semana, independientemente del resultado de la final. El miércoles cumplió 19 años.

"Conchita y yo hemos trabajado mucho juntas. Creo que me está ayudando a mejorar como persona y como jugadora en la cancha. Obviamente llevamos dos años trabajando juntas y siento que me ha aportado muchas cosas nuevas. Ella intenta hacerme la vida más fácil, pero también complicársela a mis rivales en la cancha. Así que sí, estamos trabajando mucho en muchas cosas. Siento que tenerla en mi palco a mi lado me ayuda mucho", destacó Andreeva de Conchita Martínez.

La exjugadora española celebró por todo lo alto la clasificación para la final de Andreeva. "Antes era una gran jugadora, ahora es una gran entrenadora y estoy muy contenta de que un día hayamos tenido la oportunidad de trabajar juntas y todavía lo hacemos", añadió Andreeva.

"Ha pasado un año desde mi última final de un WTA 1000, en Indian Wells, pero tampoco pienso en esas cosas. Intento afrontar cada torneo con la misma mentalidad. Me da igual si juego un torneo 500, 1000 o un Grand Slam; simplemente intento dar el cien por cien en cada partido, y luego veo cómo va todo y cuáles son los resultados. Pero sí, intento no pensar en las estadísticas y concentrarme en mi trabajo en la pista".

"Aunque suene raro, siento que me estoy haciendo mayor, y también siento que mi mente está cambiando un poco. También siento que estoy pensando de forma un poco diferente sobre algunas cosas", añadió la rusa.

Andreeva se ha convertido en la principal favorita para el título. Por tenis y por clasificación. Sin Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Coco Gauff, Iga Swiatek, Jessica Pegula, Amanda Anisimova y Elena Svitolina eliminadas, la rusa es la gran candidata el título.

"He aprendido a no preocuparme por la clasificación de mi rival ni por su nombre. Simplemente voy a intentar salir a la cancha y hacer lo que tengo que hacer para concentrarme en el plan de juego que creamos con Conchita, y eso es lo único que puedo controlar. No puedo controlar el futuro. No puedo controlar los resultados, el desenlace, así que eso no depende de mí. En la final, intentaré hacer todo lo que esté a mi alcance, todo lo que pueda controlar, y luego veremos qué pasa", añadió.