Blockx: "La generación de Jódar, Fonseca y yo intentaremos competir con Sinner y Alcaraz"

Blockx compitió con Jódar y con Martín Landaluce en las pasadas Finales Next Gen. También disputó ese torneo el noruego Nikolai Budkov Kjaer que llegó hasta tercera ronda en la Caja Mágica. La nueva camada del tour que ya se deja ver por los grandes torneos.

Blockx ha llegado más lejos que ninguno. Rafa Jódar alcanzó los cuartos de final, superado por el italiano Jannik Sinner pero el belga ha llegado a semifinales. A sus 21 años ha superado, entre otros, al canadiense Felix Auger Aliassime, tercer favorito, al argentino Francisco Cerúndolo, semifinalista el pasado año, y al noruego Casper Ruud, duodécimo cabeza de serie y campeón en el 2025.

"Sin duda lo intentaremos", dijo Blocks cuando fue preguntado si su generación, la que lidera con Jódar y Fonseca está preparada para cuestionar la autoridad de Sinner y Alcaraz. "Creo que todavía están muy por encima de nosotros. Pero por eso jugamos a este deporte, para tener la oportunidad de competir con ellos. Será muy difícil, pero si crees en ello, tienes una pequeña posibilidad", apuntó.

El belga acabó con la defensa del título de Ruud. "Es genial ganarle, superar a Ruud en las condiciones de este torneo. He demostrado que también puedo jugar bien en tierra batida. Estoy subiendo rápido en el ránking y me gusta jugar los torneos importantes. No se el límite. IRé partido a partido y espero llegar lo más alto posible".

Alexander Blocks ya ha alcanzado el top 35, es el mejor belga en la clasificación ATP además del primero de su país en alcanzar las semifinales en Madrid.

"Para mi ya era un éxito entrar en el cuadro principal. Lo hice a última hora, justo antes del límite así que ganar mi primer partido ya fue algo muy importante para mi. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Pero con confianza pueden pasar muchas cosas", añadió.

Blockx tiene asegurado el puesto número 35 en la clasificación ATP, un puesto por detrás del español Rafael Jódar. Sin embargo, si el belga gana su partido de semifinales y alcanza la final, superará al madrileño en el ránking, se adentrará entre los 30 primeros. Jódar caerá al 35 y ya tendría más lejos la posibilidad de entrar como cabeza de serie en Roland Garros.

Blockx había logrado sus mejores resultados en pista dura. Ahora ha sido capaz de rendir a buen nivel en tierra. "Nunca he tenido mucha confianza en tierra batida en los últimos años. Pero creo que ya no puedo decir eso con los resultados que estoy obteniendo. Creo que he mejorado mucho en todos mis golpes, en mi condición física. Y que las condiciones aquí son un poco más rápidas que en la tierra batida habitual, así que eso también ayuda. Me gusta la tierra batida ahora".

"Cada partido aquí sigue siendo un extra para mi. Es la primera vez que llego tan lejos, y estoy feliz de seguir aquí", añadió el belga que reconoció que la victoria sobre el canadiense Felix Auger Aliassime supuso un punto de inflexión en el torneo.

"Sin duda me dio confianza. Pero como dije, cada partido es difícil. El nivel es muy similar. Creo que estoy jugando a un nivel mejor en cada partido y eso me ayuda a ganar. Pero en aquél partido vi que realmente puedo competir con los mejores del mundo".