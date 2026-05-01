Sinner, el más joven en alcanzar la final en todos los Masters 1000

El jugador de San Cándido consiguió ser finalista en la Caja Mágica, en el única competición de este nivel que le faltaba y que tenía su techo en los cuartos de hace dos temporadas, con 24 años, uno menos que cuando lo consiguió Novak Djokovic, en Shanghai en el 2012, y tres por debajo que el español Rafael Nadal, con 27 en Cincinnati en el 2013. Roger Federer también lo logró, con 30, en el 2011 en París.

El número uno del mundo del tenis actual, además selló con su victoria su presencia por decimotercera vez en una final Masters 1000. Está aún lejos de Novak Djokovic, con 60 y también a Rafael Nadal y Roger Federer, con 53 y 50, respectivamente. Andre Agassi se retiró con veintidós, el británico Andy Murray con 21 y Pete Sampras con 19. El alemán Alexander Zverev también puede alcanzar las mismas que Sinner si gana su semifinal contra el belga Alexander Blockx.

El italiano, que ya ha asegurado su quinta final seguida en un Masters 1000, desde París 2025 hasta esta de Madrid, puede ser el primero en alcanzar el repóker de títulos consecutivos en eventos de este nivel.

Sinner estará en la final del domingo con 22 victorias seguidas en lo que va de 2026 y veintisiete consecutivas en torneos Masters 1000.