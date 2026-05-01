Sinner: "Pase lo que pase en la final, habrá sido un gran torneo"

"Estoy muy contento de jugar mi primera final aquí. Significa mucho para mí. Ha sido un torneo increíble otra vez. Pero pase lo que pase el domingo, en cualquier caso, ha sido un gran torneo otra vez", afirmó el jugador de San Cándido.
El número uno del mundo lleva veintidós victorias seguidas y ha ganado todos los títulos desde Indian Wells. En cuanto acabe el torneo de Madrid, irá a Roma.
"Intento recuperarme mucho durmiendo bien por la noche. Anoche he dormido muy bien, muchas horas, y me he sentido bastante fresco por la mañana. Pero he jugado mucho en el último mes y medio, llegando muy lejos en los torneos. Es una buena señal, por supuesto, y al mismo tiempo, uno tiende a cansarse un poco más. Creo que, cuando juegas partidos importantes, semifinales, cuartos de final, finales, también hay adrenalina. Después, entre este torneo y Roma, intentaré recuperarme lo máximo posible", dijo.
El choque Sinner-Fils enfrentó a los dos mejores jugadores sobre tierra en lo que va de 2026.
"No hay presión de más. Creo que cada torneo es diferente. Cada situación en la que jugamos es diferente. Fils está jugando un tenis increíble, especialmente en esta superficie. Muy físico. Se merece todo lo que ha conseguido", dijo Sinner, que se prodigó con la dejada de derecha más de lo habitual.
"La dejada de derecha es una parte de mi juego que estoy tratando de mejorar y trato de usarla en el momento adecuado. Sin duda aquí es un poco más difícil, la pelota vuela un poco más. Pero de momento estoy muy contento con cómo la estoy usando. También desde el revés he intentado variarla bien en los momentos importantes. Ha sido bastante eficaz hasta ahora", comentó.
"La dejada es una parte del juego que estoy intentando mejorar. Es verdad que no estoy al nivel de Carlos Alcaraz, eso seguro. Sigo intentándolo porque es bueno para mi juego intentar variar", concluyó.