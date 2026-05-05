Tsitsipas: “Espero jugar un torneo sólido en el que pueda llegar lejos”

“Espero jugar un torneo sólido en el que pueda llegar lejos(…) Me encanta jugar aquí. El público es increíble. Me lo he pasado muy bien en los últimos años jugando en Roma”, aseveró el tenista en declaraciones a EFE después de una sesión de entrenamiento en la emblemática Piazza del Popolo, en el corazón de Roma.

El serbio, tres veces campeón de Masters 1.000, en Montecarlo en 2021, 2022 y 2024, agregó que espera “volver con todo”: “Simplemente demostrar de qué estoy realmente hecho”, dijo.

Y elogió la cancha de tenis habilitada por tercer año consecutivo en la histórica plaza: “Hicieron un gran trabajo con la cancha. Siento que eso aporta mucho a la ciudad. Tener una cancha de tenis en medio de la ciudad es una experiencia única incluso para nosotros, los jugadores de tenis. Espero que más torneos puedan replicar eso”.

Además, subrayó a esta agencia que “la preparación, las buenas prácticas antes de que comience el torneo son importantes y cruciales para entrar en ritmo y en el espíritu del torneo””.

El tenista griego, que llegó a ser número 3 del mundo en 2021 y que ha ocupado puestos destacados del ránking ATP en distintas etapas de su carrera, firmó en la tierra batida romana algunos de sus mejores resultados.

En Roma, Tsitsipas, número 75 en el ránking, ha alcanzado semifinales, cuartos de final y una final (2022), consolidándose como uno de los jugadores destacados sobre la arcilla romana del Foro Itálico.

El griego se estrena mañana en la primera fase del torneo ante el checo Tomas Machac.