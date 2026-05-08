Djokovic: "Es lo que hay, la situación es la que es y solo hay que adaptarse"

"Es lo que hay. La situación es la que es, y sólo hay que adaptarse y aprovecharla al máximo", dijo en rueda de prensa después del partido de segunda ronda del torneo en tierra batida romana, en el que cayó ante el croata Dino Primzic, número 79 del ranking.

"Fue aceptable. Fue una buena batalla al final. Pero obviamente veo lo que me falta. Estoy medio paso tarde, no estoy definitivamente donde quiero estar para el más alto nivel", agregó.

El serbio, seis veces campeón y doce finalista del Masters 1.000 de Roma, subrayó que no cree que haya jugado "tan mal": "El segundo set fue para olvidar, obviamente, por cómo me sentía en la pista. Pero el primero y el tercero fueron buenos", defendió.

También recalcó que no recuerda la última vez durante una preparación en los últimos años en los que no tuviera "ningún tipo de problemas físicos o de salud antes de entrar al torneo", en alusión a la lesión en el hombro que le mantuvo fuera durante dos meses, obligándole a perderse torneos como Miami, Montecarlo y Madrid.

El líder histórico en victorias, finales y semifinales de Masters 1.000, y el único tenista en hacerse con los nueve trofeos del circuito hasta en dos ocasiones, valoro que él entrena "todo lo que el cuerpo" le permite. "Y luego, cómo se traduce eso en la pista, es realmente impredecible", sostuvo.

Y elogió a su rival, Primzic, a quien calificó de "gran competidor, gran luchador y gran chico": "Hoy ha jugado a un nivel de tenis muy alto. Le dije al final que su nivel ha mejorado mucho, todo lo que ha estado haciendo con su equipo está funcionando bien. Solo debe seguir así", aseveró.

Djokovic, número 2, quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1.000 tras caer ante Prizmic en un duelo en el que el joven de 20 años impuso su físico, mostró coraje y aprovechó los errores de su rival para dar la sorpresa en el Foro Itálico.

El serbio regresaba al torneo tras un año de ausencia, pero no pudo superar su estreno, y la derrota impidió además una hipotética final ante el italiano Jannik Sinner en una edición marcada por la ausencia del español Carlos Alcaraz.