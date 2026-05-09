Sinner: "Antes de cada partido tengo dudas, es lo más normal del mundo"

"Antes de cada partido tengo dudas. Es lo más normal del mundo. Y si no sientes la duda, si no sientes la presión, significa que no te importa", contestó el italiano en rueda de prensa tras vencer al austriaco Sebastian Ofner.

"Todavía hoy entro a la pista con mis pequeñas dudas: qué pasa si ocurre esto o aquello. Pero también tienes que saber gestionarlo. La duda está un poco conectada con la presión en sí", agregó al ser preguntado sobre lo que siente antes de salir a la pista.

El tenista defendió que recorrió mucho camino para llegar a donde llegó, pero que nunca pensó "que este sería el resultado": "Porque siempre he sido y todavía soy realista".

"Después de todo lo que he hecho y lo que sigo haciendo, al final solo querría ver cuál es mi máximo potencial. Va más allá, no hablo de victorias ni de rankings", valoró.

El de San Cándido, que se mostró "impresionado" con el cariño brindado por la afición, aseveró que los primero partidos "siempre son difíciles", por lo que está "satisfecho con hoy y con el entrenamiento" previo.

"Creo que los partidos se ganan antes, con todo el trabajo que haces previamente", comentó.

El italiano se clasificó este sábado a dieciseisavos de final, ronda en la que se enfrentará al ganador del partido entre Alexei Popyrin y Jakub Mensik.

Además, llegó Roma tras conquistar el Masters 1.000 de Madrid al imponerse con autoridad en la final al alemán Alexander Zverev en 58 minutos.

El Masters 1000 de la capital italiana, que dio comienzo el pasado miércoles con el cuadro principal, está marcado por la ausencia del español Carlos Alcaraz, vigente campeón, y por el intento de Sinner de lograr la hazaña de conquistar el único Masters 1000 que aún falta en su palmarés.

El italiano llega en un gran momento de forma, tras encadenar títulos en París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid 2026.