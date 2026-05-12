Darderi, próximo rival de Jódar: "Me enfrento a un gran jugador, será un partido difícil"

"He visto que el próximo partido lo jugamos por la noche en la Central. Es una pista distinta a las que he jugado hasta ahora, pero me enfrento a un gran jugador (...) Aún no hemos analizado la táctica, pero será un partido difícil. Daré lo mejor, el público ayudará y eso es algo que debo intentar usar a mi favor", dijo en rueda de prensa.

Darderi, que ganó al segundo favorito del torneo tras salvar cuatro bolas de partido y ganar el tercer set sin conceder ningún juego, subrayó que de cara al partido realizará una recuperación física que le ayude: "Baño de hielo, masajes, comer bien e intentar dormir pronto", reveló.

El tenista, nacido en Argentina, recalcó que la victoria de este martes es la más importante de su carrera, la "más bella y la más emocionante".

También mantuvo que el encuentro fue "difícil", ya que no se sentía bien con unas condiciones "un poco diferentes", en referencia al calor y al viento.

"Me temblaba todo en los primeros juegos; salir de esas situaciones no es fácil. Sentía que me daba vueltas la cabeza, así que en esos momentos intentaba respirar y concentrarme, pero no era sencillo porque era un partido en el que yo quería demostrar mi nivel", valoró.

"(La victoria) significa muchísimo. Llevo aquí catorce años; todos saben que nací en Argentina, pero si no me hacía fuerte y llegaba al top 20 o top 30, a nadie le importaría eso, ¿no? Estoy feliz de haber elegido Italia y de poder defender estos colores. Obviamente, la Copa Davis es un sueño pendiente que aún no he cumplido, pero por suerte es porque tenemos muchísimos jugadores", concluyó.

El ítalo-argentino firmó una remontada en un partido de dos horas y 26 minutos tras ceder con claridad el primer set, resistió en una segunda manga muy disputada que se definió en un intenso 'tie-break', y dominó por completo el tercero sin conceder juegos.

Darderi disputará los cuartos de final ante el español Rafael Jódar, en lo que serán sus primeros cuartos en un torneo Masters 1.000.