Interrumpida la semifinal entre Sinner y Medvedev por lluvia

El encuentro fue suspendido cuando Sinner dominaba por 6-2, 5-7 y 4-2. "Si la cancha está en buen estado, se juega", dijo la juez de silla, pero Sinner le respondió que no, que la pista estaba resbaladiza. Finalmente se interrumpió.

Las precipitaciones ya obligaron previamente a suspender durante dos horas la otra semifinal del cuadro, la que disputaban el noruego Casper Ruud y el italiano Luciano Darderi.

La organización, que extendió rápidamente la lona, no precisó cuándo podría reanudarse el encuentro, también teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas desfavorables en la capital italiana.