La lesión de Pablo Carreño deja a Jaume Munar en las semifinales de la Faulconbridge

Con la lesión del tenista asturiano, Munar accedió directamente a las semifinales donde se enfrentará este sábado al tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, que venció en su duelo de cuartos a Zizou Bergs en dos sets (6-4, 6-3).

En el otro lado del cuadro, el chileno Alejandro Tabilo se impuso al serbio Dusan Lajovic después de tener que remontar un set en contra. Lajovic dominó la primera manga, pero no pudo ante la reacción de Tabilo, que se llevó el duelo de cuartos de final más igualado de todo el torneo (4-6, 7-5, 6-4).

Tabilo se medirá en semifinales a Miomir Kecmanovic, que pasó por encima del argentino Camilo Ugo Carabelli en poco más de una hora y tras ceder solo dos juegos en toda la eliminatoria (6-1, 6-1).

En la categoría de dobles, los brasileños Orlando Luz y Rafael Mateos vencieron a Mac Kiger y a Reese Stalder (6-2, 7-5) y se medirán en semifinales a la pareja formada por Sander Arends y David Pel, que vencieron en tres sets a Jakub Paul y Matej Bocel (2-6, 6-3 y 10-6).

En el otro lado del cuadro, Nicolás Barrientos y Ariel Behar se impusieron a los españoles Nicolás Álvarez y Mario Mansilla en tres sets (6-0, 6-7 y 10-7) y buscarán la final ante la pareja Constantin Frantzen y Robin Haase, que pasaron a las semifinales tras la retirada de la dupla Camilo Ugo Carabelli y Adolfo Daniel.