Tenis
17 de mayo de 2026 a la - 16:44

Dani Vallejo asciende en el ranking mundial

El paraguayo Daniel Vallejo sigue escalando en el ranking mundial.
El paraguayo Daniel Vallejo sigue escalando en el ranking mundial.

El mejor tenista de nuestro país, Adolfo Daniel Vallejo (22), sigue ascendiendo en el ranking mundial que desde este lunes tendrá una nueva ubicación luego de los puntos logrados esta semana en Valencia.

Por ABC Color

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo seguirá haciendo historia para el tenis paraguayo, algo que no se veía desde Ramón Delgado y anteriormente Víctor Pecci.

Lea más: Daniel Vallejo, subcampeón en Valencia

Desde este lunes, Dani aparecerá oficialmente como el nuevo número 70 del ranking mundial de la ATP, consolidando el mejor momento de su carrera profesional.

El ascenso del paraguayo llega luego de una destacada semana en Valencia, donde alcanzó la final de un ATP Challenger 175 y confirmó su crecimiento sostenido en el circuito internacional.