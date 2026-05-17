Daniel Vallejo, subcampeón en Valencia

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo se quedó con el trofeo de subcampeón tras caer en una exigente final ante el serbio Miomir Kecmanović por 2-1, con parciales de 6-2, 3-6 y 6-2, en la definición de la Copa Faulcombridge.

Dani no arrancó de la mejor manera el encuentro y se notó el desgaste físico realizado en las semifinales, factor que terminó incidiendo en su rendimiento. El paraguayo cedió rápidamente el primer set por 6-2.

Sin embargo, logró reaccionar en la segunda manga, quebrando de entrada para sostener la ventaja y quedarse con el parcial por 6-3, llevando la definición al tercer y definitivo set.

Ya en el último capítulo volvió a evidenciarse el cansancio en Vallejo, que no pudo seguir el ritmo impuesto por el serbio, quien terminó quedándose con el título en Valencia.

Pese a la derrota, Dani Vallejo se lleva sensaciones muy positivas al ser protagonista, por primera vez en su carrera, de un ATP Challenger 175. Ahora, el mejor tenista paraguayo centra toda su atención en un desafío aún mayor: Roland Garros.