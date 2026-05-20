Nadal: "Es bueno que haya grandes campeones, pero también aspirantes, y no los hay"

El ganador de veintidós Grand Slam, en una entrevista con la Agencia EFE, afirmó que dio todo por este deporte y que no alargó más su carrera porque "no había más". El balear, en la presentación de una serie que comprime en cuatro capítulos su carrera, reconoció que le hubiera gustado compartir más tiempo y viajes con su hijo mayor.

En cuanto al tenis actual, Nadal destacó el mérito de Carlos Alcaraz y Jannik sinner, que acaparan todos los éxitos, pero echa en falta que otros jugadores surjan para rivalizar con ellos y elevar la emoción de un deporte que disfrutó al máximo con el 'big three'.

"En el tenis es bueno que haya campeones consolidados, como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, pero también es bueno que tengan aspirantes y a día de hoy parece que no hay aspirantes", dijo a EFE.

- Pregunta: ¿Cuántas veces ha visto el documental?

. Respuesta: "No lo he visto varias veces. Lo he visto solo una vez. Es que cuando uno se ve a uno mismo es distinto que cuando lo ven los otros y es difícil opinar desde un punto de vista personal.

Hace tiempo que lo vi. Es un documental que está todo comprimido y es difícil resumir toda la carrera en cuatro capítulos, con lo cual es intentar combinar mi carrera de éxitos con lo que es mi vida real y esta combinación de cosas. Es el hilo que lleva el documental. Tiene momentos emocionantes y cuenta cosas posiblemente entrando en más detalle de lo que podía contar antes. Es una visión íntima de mi día a día".

- P: ¿Después de verlo, tiene la sensación de que le quedó algo por hacer? ¿Echa algo de menos de su recorrido?

. R: "No. Estoy feliz con mi nueva vida. Me esforcé lo suficiente para llegar a este punto de mi vida en paz por haber hecho las cosas esforzándome de la manera que tocaba y si no se hacía más es porque no había más y eso me hace ser feliz hoy, estar en paz, trabajar en otras cosas de la vida. Aprender de otras personas y encarar esta parte de mi vida con ilusión".

- P: En una escena del documental se ve lo complicado que le resultó tomar la decisión y grabar el video de su retirada. Después de eso, de grabarlo, de mandar ese mensaje, ¿sintió alivio o desahogo?

. R: "Para mí... llevaba un tiempo con la decisión tomada, pero cuando es el momento de realmente grabarlo te emocionas. Es ya, ya... y lo sueltas. No sé si es desahogo o emoción, una acumulación de sensaciones porque al final aparte de por uno mismo, que es algo que he hecho toda mi vida, también tienes a mucha gente alrededor que ha vivido y vive tu carrera de alguna manera. Es un modo de vida para aquellas personas que tienes alrededor y es una combinación de emociones personales. Pero también sentimentales por todas las personas que tienes alrededor".

- P: ¿Echó de menos que su hijo mayor, al que vemos ahora con la raqueta en algunas imágenes y en momentos recientes, en los últimos de su carrera, le viera en grandes victorias, levantando un Grand Slam?

. R: "Me hubiera gustado que hubiera tenido la opción de haber viajado más conmigo. Mi mujer y yo disfrutamos esa época, esa última época, en la que viajábamos juntos con nuestro hijo y viviendo una experiencia vital todas esas semanas".

"Como ellos eran felices a mí me ilusionaba intentar seguir y lo intenté hasta que realmente vi que no podía. Me di el tiempo que me tenía que dar según los doctores me decían para explorar si realmente de la operación a la que me había sometido me podía recuperar al cien por cien. Al ver que eso no era viable, tomé la decisión de parar porque tenía una limitación que no me permitiría competir por lo que realmente me ilusionaba"

"¿Si me hubiera gustado viajar un poco más de tiempo y que mi hijo tuviera la opción de tener un poco más de conciencia para vivir experiencias y conocer otros lugares del mundo?. Sí, pero no pasa nada"

- P: Dejó el tenis cuando empezaba a haber un cambio generacional, con los últimos tiempos del 'big three'- ¿Ahora nota diferencias respecto a su etapa?

. R: "Todo evoluciona en la vida. Desde que empezamos en 2003 hasta que me retiré en 2024 ya había habido un cambio. El mundo evoluciona y el deporte no es ajeno al mundo".

- P: ¿Ahora hay menos competitividad que antes?

. R: "No me gusta decir que hay menos competitividad que antes. Cada época es distinta. Ahora hay dos jugadores, es cierto, que están marcando demasiada diferencia con los demás y eso parece que resta un poco de valor, pero es el momento que viven. Yo confío en que va a llegar gente con ilusión, joven, que les va a presentar batalla. En el tenis es bueno que haya campeones consolidados, como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, pero también es bueno que tengan aspirantes y a día de hoy parece que no hay aspirantes".

- P: En la última final de Madrid, por ejemplo, dio la sensación de que Alexander Zverev estaba resignado a la derrota antes de empezar el partido ante Jannik Siner, por ejemplo. ¿Hay resignación entre los aspirantes?

. R: Es evidente que los rivales que deberían ser rivales de ellos dos están en un momento más bajo de lo que se esperaba de ellos. Entonces ellos se han ganado este privilegio de estar por encima de los demás. Hay que felicitarles más allá de todo eso y lo que está haciendo Jannik Sinner de ganar los primeros Masters 1.000 de la temporada es algo único y excepcional y como aficionado estoy disfrutando de estas cosas que son récords que se van batiendo".

"Carlos (Alcaraz) tiene siete Grand Slam. Es una gran época del tenis de dos jugadores que están marcando una época. ¿Faltan jugadores? ¿Alguien más?. Es real y para el bien de nuestro deporte, espero que llegue".