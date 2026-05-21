Davidovich debutará contra el bosnio Dzumhur, Jódar ante el estadounidense Kovasevic

Las dos principales esperanzas españolas evitan antes de la final al italiano Jannik Sinner, máximo favorito del torneo en ausencia del defensor del título, el español Carlos Alcaraz, lesionado, pero ven sus caminos cruzados en octavos de final, si superan sus rondas anteriores.

El ganador podría medirse en cuartos contra el alemán Alexander Zverev y en unas hipotéticas semifinales frente al serbio Novak Djokovic, que busca en París su 25º Grand Slam a sus 39 años.

Jaume Munar, 39 favorito, comenzará contra el polaco Hubert Hurkacz, 78 del mundo, pero está en la misma parte del cuadro que Sinner, al igual que Martín Landaluce, 67 del mundo, que debutará ante un rival procedente de la fase previa y que podría afrontar al transalpino en tercera ronda.

La peor parte del sorteo se la llevó Daniel Mérida, que comenzará contra el estadounidense Ben Shelton, quinto cabeza de serie, y que podría cruzarse con Sinner en cuartos.

Los veteranos Pablo Carreño, 90 del mundo, y Roberto Bautista, 99, empezarán contra el checo Jiri Lehecka, 12 del ránking, y contra el estadounidense Brandon Nakashima, 31, respectivamente.

Mientras que Carreño aparece en la parte baja del cuadro, que evita a Sinner aunque le empareja con Zverev en cuartos.

En el cuadro femenino, Cristina Bucsa, 31 cabeza de serie, comenzará contra una rival procedente de la fase previa, mientras que Jessica Bouzas lo hará ante la número 1 del mundo, la bielorrusa Arina Sabalenka, finalista de la pasada edición, y Sara Sorribes lo hará frente a la alemana Tamara Korpatsch.