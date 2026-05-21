Kovacevic evita la remontada de Carabelli y se cita con Buse

Kovacevic, repescado de la previa, ganó por 6-4, 6-7 (10) y 6-2 al argentino, que reaccionó en el segundo set, cuando salvó un punto de partido, y llevó el desenlace a la tercera manga, en la que el norteamericano fue muy superior y cerró el partido después de dos horas y 44 minutos.

El segundo triunfo de Kovacevic sobre Carabelli, el primero en tierra tras el de Estocolmo el pasado curso en cemento, le llevó a las semifinales de Hamburgo, en las que jugará contra Buse, que se impuso al francés Ugo Humbert por 6-3, 5-7 y 6-3.