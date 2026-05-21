Tenis
21 de mayo de 2026 a la - 15:40

Kovacevic evita la remontada de Carabelli y se cita con Buse

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Redacción deportes, 21 may (EFE).- El estadounidense Aleksandar Kovacevic evitó la remontada del argentino Camilo Ugo Carabelli y accedió a las semifinales del torneo de Hamburgo, que disputará ante el peruano Ignacio Buse, la sorpresa de la competición.

Por EFE

Kovacevic, repescado de la previa, ganó por 6-4, 6-7 (10) y 6-2 al argentino, que reaccionó en el segundo set, cuando salvó un punto de partido, y llevó el desenlace a la tercera manga, en la que el norteamericano fue muy superior y cerró el partido después de dos horas y 44 minutos.

El segundo triunfo de Kovacevic sobre Carabelli, el primero en tierra tras el de Estocolmo el pasado curso en cemento, le llevó a las semifinales de Hamburgo, en las que jugará contra Buse, que se impuso al francés Ugo Humbert por 6-3, 5-7 y 6-3.