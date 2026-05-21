Sinner-Djokovic, cita en la final

El finalista de la pasada edición era la figura a evitar el sorteo que tuvo lugar en la sede de Roland Garros. En ausencia del defensor del título, el español Carlos Alcaraz, que se cura de una lesión en la muñeca, Sinner, que no pierde desde febrero pasado y que encadena cinco torneos consecutivos, el último el de Roma emerge como el máximo favorito.

En su camino se erige en cuartos de final el estadounidense Ben Shelton, quinto cabeza de serie, antes de afrontar en semifinales al ganador del duelo entre el canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto favorito, y el ruso Daniil Medvedev, sexto.

En la otra parte del cuadro, el germano Alexander Zverev, segundo favorito, jugará unos hipotéticos cuartos de final contra el estadounidense Taylor Fritz, séptimo.

Su rival en semifinales saldrá del duelo entre el australiano Alex de Minaur, octavo cabeza de serie, y Djokovic, tercero, que a sus 39 años persigue sumar su cuarto titulo en París y su 25 grande número 25, una cifra que ningún ser humano ha conseguido en la historia.