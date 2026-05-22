El argentino Navone sorprende a Ruud y se cuela en la final

En una hora y 42 minutos de partido, Navone, número 42 del mundo, que ya fue el verdugo del español Jaume Munar en los cuartos de final, consiguió reponerse a un 2-0 en contra en el primer set para mostrar su mejor versión.

El argentino conectó un total de 27 golpes ganadores y frustró a todo un especialista sobre arcilla como Ruud, que se fue hasta los 29 errores no forzados entre ambos sets.

Navone espera rival en la final, que saldrá del vencedor de la otra semifinal entre el kazajo Alexander Bublik y el estadounidense Learner Tien, segundo y cuarto favorito, respectivamente.