El peruano Buse puede con Kovacevic y se mete por primera vez en una final ATP

En poco más de una hora de partido, Buse, de 22 años y número 57 del mundo, se llevó el duelo con claridad en la semifinal de los 'underdog' ante Kovacevic, el 94.
El peruano dejó encarrilado el partido gracias a un sobresaliente primer set, donde sólo concedió a su rival el juego inaugural. En el segundo continuó con su incontestable dominio y, tras no ceder ni un saque en todo el partido, completó el 'break' con 5-4 a su favor para conseguir su primer pase a una final de ATP.
De hecho, finalizó el envite con un total de 32 de 36 puntos ganados en su saque, un 89% de efectividad.
Así, tras derrotar al checo Jakub Mensik y al francés Ugo Humbert, 34 del mundo, en octavos y cuartos de final, respectivamente, será, como mínimo el número 45 del mundo tras este torneo, la mejor clasificación de su carrera.
Será el sexto jugador sudamericano mejor colocado en el 'ranking' ATP tras los argentinos Mariano Navone, Tomás Martín Etcheverry, Francisco Cerúndolo, el chileno Alejandro Tabilo y el brasileño Joao Fonseca.
Su rival en la final saldrá del ganador del duelo entre el australiano Álex De Miñaur y el estadounidense Tommy Paul.