Jódar: "Si siento que lo he dejado todo en la pista me conformo"

"Jugar a cinco sets va a ser un desafío, pero estoy satisfecho de poder afrontarlo. No traigo expectativas, aquí todo el mundo juega muy bien y puede ganarte (...) Si siento que lo he dejado todo en la pista me conformo", aseguró el madrileño, de 19 años, que partirá con la vitola de 27 cabeza de serie.

"Es mi primer Grand Slam, mi primer Roland Garros, voy a intentar disfrutar esta experiencia. Cuando era más joven soñaba con jugar un Grand Slam como este", agregó.

Jódar aseguró no temer a los partidos a cinco sets que pueden alargarse y dijo que su objetivo será afrontarlos de la mejor manera física y mentalmente.

Tampoco dijo sentirse abrumado por el hecho de lanzarse a su primer Grand Slam ya como cabeza de serie.

"Eso me permite evitar otros cabezas de serie en primera ronda, pero aquí todos juegan bien y cualquiera te puede ganar. No me pongo ninguna presión extra, ser cabeza de serie me da una motivación para intentar hacerlo lo mejor posible y hacer un buen papel en Roland Garros", comentó.

La joven promesa del tenis indicó que tiene muchos imágenes de su infancia asociadas a Roland Garros, torneo que ya disputó como júnior, pero reconoció que afrontarlo como profesional "es totalmente diferente".

Jódar reconoció que siendo español y llamándose Rafa mucha gente va a asociarle a Nadal, del que destacó el gran palmarés que ha conseguido, pero matizó que "eso no significa que vaya a conseguir los mismo éxitos".

"Trato de seguir mi propio camino, mi propia carrera y disfrutar, porque poder jugar contra todos estos grandes rivales es una gran experiencia", señaló.