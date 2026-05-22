Sinner: "Cuando pienso en la final del año pasado, las sensaciones son positivas"

"Este es un torneo muy especial para mi y cada día me siento mejor aquí, año tras año. El pasado estuve cerca de ganar, el ambiente que había era muy especial y cuando subes esas escaleras, te causa buenas sensaciones. Pero cuando pienso en ello, a todo lo que pasó, lo que siento es muy positivo", dijo el transalpino en rueda de prensa.

Sinner no rechazó el papel de favorito, basado en su racha victoriosa de 29 partidos consecutivos y en ausencia de Alcaraz, lesionado, pero aseguró que hay que saber buscar el equilibrio.

"Aquí se juega a cinco sets y todo el mundo quiere ganar, hay que saber que los partidos son largos, tienes que encontrar tu ritmo desde el principio. Estoy convencido de que tendré partidos difíciles", señaló.

Sobre su buena racha aseguró que le genera cierta fatiga, pero lo consideró positivo, porque supone que está en una buena posición y eso le da confianza. EFE.