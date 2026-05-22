Un 'jardín gourmet' para Roland Garros

A dos días del inicio del cuadro principal del emblemático torneo de tierra batida, el denominado "Jardin des Chefs", un espacio al aire libre ubicado en los invernaderos de Auteuil -junto a la pista Simonne-Mathieu-, celebra este año su primera edición con la idea de fusionar la excelencia del deporte con la alta cocina francesa.

El espacio, diseñado como un punto de encuentro y desconexión dentro del estadio, pero en el que también habrá pantallas gigantes para seguir los principales encuentros, tendrá un ajetreado ir y venir de prestigiosos chefs afincados en Francia.

Durante dos semanas, se turnarán a la hora del almuerzo (de 11:30 a 15:30 horas) y en la de la cena (de 18:00 a 22:00 horas) chefs como el colombiano Juan Arbeláez y la brasileña Alessandra Montagne ambos en la selecta lista de 13 cocineros de alta gama invitados.

La carioca Montagne ofrecerá pescado estofado en leche de coco con cebollas, pimientos y tomates, servido con arroz blanco e inspirado en su Brasil natal, mientras que Arbeláez, además de las costillas de maíz con pimentón ahumado, tratará de deleitar a los comensales con una hamburguesa de buey con queso cheddar ahumado y salsa César.

Si el toque latinoamericano es indudable, la filosofía principal de esta iniciativa gravita en torno a la materia prima de los platos.

Muchos de los chefs participantes basan su propuesta culinaria en la estacionalidad, el respeto al medio ambiente y el uso de hierbas, frutas y verduras frescas (como los espárragos, el yuzu, la menta o la albahaca). Los precios de las creaciones, no obstante, aún no han sido divulgados.

En el turno de noche, el espacio se transforma para adoptar un ambiente festivo estilo 'Bodega' bajo la batuta del célebre chef Yves Camdeborde, el pionero de la 'bistronomía' (concepto culinario basado en platos con técnicas y calidad de restaurante de lujo pero en un ambiente informal y con precios más accesibles).

Inspirado en las tapas españolas y en el concepto de 'finger food' (comida para comer con las manos), Camdeborde brindará raciones de jamón curado francés de Bigorre, hummus o un sándwich brioche vegetariano.

El público general será, después de todo, el encargado de dictar sentencia ante esta atrevida propuesta gastronómica. Por lo pronto, la directora del torneo, la extenista Amélie Mauresmo, ya ha mostrado su orgullo ante un proyecto que, según sus palabras, "pone el foco en un ámbito en el que Francia destaca y por el que tengo un gran interés: la gastronomía".