Tenis
24 de mayo de 2026 a la - 12:00

Zverev avanza por la vía rápida a segunda ronda de Roland Garros

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París, 24 may (EFE).- El alemán Alexander Zverev, cabeza de serie número 2, avanzó por la vía rápida a la segunda ronda de Roland Garros, al derrotar con soltura al francés Benjamin Bonzi, 95 del mundo, por 6-3, 6-4 y 6-2.

Por EFE

El finalista de 2024 se medirá por un puesto en tercera ronda contra el checo Tomas Machac, 43 del 'ranking', que se deshizo del belga Zizou Bergs (40) por 6-4, 6-4 y 6-3.

Zverev aparece como la más sería opción de privar al italiano Jannik Sinner de su primer triunfo en Roland Garros, aunque el número 1 del mundo es muy favorito, como demostró en la reciente final de Madrid.

El germano, que no ha levantado todavía ningún Grand Slam a sus 29 años, tiene que mejorar su juego para poder rivalizar con el transalpino, que este martes buscará encadenar su victoria número 30 y que no pierde desde febrero pasado.