Quevedo, dos juegos de desempate para su primera victoria en Grand Slam

Nacida en Florida, de padre canario y madre estadounidense, se convierte en la segunda española en segunda ronda, junto con Marina Bassols, como ella procedente de la previa y que también ganó su primer partido en un grande.

Peor suerte corrieron Cristina Bucsa, Sara Sorribes y Oksana Selekhmeteva, que no pudieron superar la primera rueda de París.

Quevedo demostró una gran concentración para medirse a una rival que a sus 30 años afrontaba su quinta participación en Roland Garros, donde en 2022 superó dos rondas y el año pasado cayó en la segunda.

Bajo un sol de justicia, con el público en su contra, la canaria afincada en Barcelona mostró una gran contundencia en los momentos clave y se impuso en dos juegos de desempate que acabaron por ser decisivos.

La española se medirá ahora a la ucraniana Elina Svitolina, séptima favorita, una veterana que vuelve a recuperar su mejor estado de forma y que a sus 32 años acaba de ganar el pasado torneo de Roma, el primero que conquista desde que en 2022 fue madre junto a su pareja, el también tenista Gael Monfils.

La ucraniana, cuartofinalista en cinco ocasiones en París, la última el año pasado, derrotó en tres sets a la húngara Anna Bondar, 57 del mundo, que le puso contra las cuerdas, 3-6, 6-1 y 7-6(3).