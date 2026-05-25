Swiatek pone la directa en París

Una costumbre de la tenista polaca, que no ha perdido en ninguna de las dos primeras rondas que ha disputado en un Grand Slam desde 2020, en las que solo ha cedido siete sets en 49 partidos.

Bajo un sol de justicia, que elevó el termómetro por encima de los 30 grados, la ganadora de 2020, 2022, 2023 y 2024 desplegó un tenis de mucho nivel para acallar las dudas surgidas por su modesta gira sobre arcilla.

Su siguiente rival será la checa Sara Bejlek, 35 del mundo, que venció, 6-3, 6-2, a la estadounidense Sloane Stephens, finalista en París en 2018, pero que en esta edición había accedido al cuadro final a través de la fase previa.

También solventó su entrada en competición la italiana Jasmine Paolini, favorita 13, finalista en 2024, que pasó por encima de la ucraniana Dayana Yastremska, 7-5 y 6-3.

Su siguiente rival será la argentina Solana Sierra, que ganó su primer partido en Roland Garros contra la británica Emma Raducanu, 6-0 y 7-6(4).