Swiatek y su idilio con París

En el cuadro femenino también ganaron la kazaka Elena Rybakina, número 2 del mundo, la estadounidense Amanda Anisimova, 6, la ucraniana Elina Svitolina, 7, y la italiana Jasmine Paolini, 13.

En el masculino el estadounidense Ben Shelton era el cabeza de serie más alto que entraba en juego, 5, y debutó con triunfo, al igual que el australiano Alex de Minaur, 8, el ruso Andrey Rublev, 11, y el noruego Casper Ruud, 15, que tuvo que batallar durante cinco sets para avanzar en un torneo donde ha sido dos veces finalista.

Una hora de juego necesitó Swiatek para solventar su debut en esta edición del torneo, que se saldó con un 6-1, 6-2 ante la australina Emerson Jones, 136 del mundo, debutante en el torneo a sus 17 años.

Su siguiente rival será la checa Sara Bejlek, 35 del mundo, que venció, 6-3, 6-2, a la estadounidense Sloane Stephens, finalista en París en 2018, pero que en esta edición había accedido al cuadro final a través de la fase previa.

Rybakina también fue rápida para derrotar a la eslovena Veronika Erjavec (84 del mundo) en una hora y 15 minutos por 6-2 y 6-2 y jugará contra la ucraniana Yuliia Starodubtseva, 55 del ránking, que se impuso a la rusa Anna Blinkova, 6-3, 6-1.

Anisimova, semifinalista en 2019, derrotó a la francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, invitada por la organización, 6-3 y 6-1 y se medirá frente a la austríaca Julia Grabher, que se impuso a la eslovaca Rebecca Sramkova, procedente de la previa, 6-2 y 6-2.

Paolini, favorita 13, finalista en 2024, que pasó por encima de la ucraniana Dayana Yastremska, 7-5 y 6-3 y se medirá a la argentina Solana Sierra, que ganó su primer partido en Roland Garros contra la británica Emma Raducanu, 6-0 y 7-6(4).

En el cuadro masculino, donde el torneo espera que este martes entre en batalla el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y gran favorito, Shelton derrotó sin demasiados problemas al español Daniel Mérida, 6-3, 6-3 y 6-4 y jugará contra el belga Raphael Collignon, verdugo del australiano Aleksandar Vukic 6-3, 6-3 y 7-6(4).

Triunfo también de De Minaur, que se impuso al británico Toby Samuel, 6-4, 6-4 y 6-2 y jugará frente al belga Alexander Blockx, que venció al de Hong Kong Coleman Wong, 6-3, 6-4 y 6-2.

Rublev tuvo que emplearse a fondo para derrotar al peruano Ignacio Buse, reciente vencedor de Hamburgo, que acabó sucumbiendo en cuatro sets, 6-3, 6-7 (6), 6-3 y 7-5 y jugará contra el argentino Camilo Ugo Carabelli, verdugo del estadounidense Emilio Nava, procedente de la previa, 7-6(10), 6-3 y 6-3.

Pero los mayores problemas los pasó Ruud ante el correoso ruso Roman Safiullin, procedente de la previa, que le tuvo contra las cuerdas pese a haber ganado los dos primeros sets, víctima de las duras condiciones de calor, que le llevaron a perder las dos siguientes. El noruego se recuperó cuando bajó la temperatura y acabó cerrando el partido de casi cuatro horas, 6-2, 7-6(5), 5-7, 0-6 y 6-2.

Su rival será el serbio Hamad Medjedovic, que venció al alemán Yannick Hanfmann, 6-3, 6-4, 6-7(1) y 6-4.