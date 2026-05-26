Daniel Vallejo tras el triunfo en Roland Garros: “Debut y victoria”

Daniel Vallejo avanzó a la segunda ronda del Roland Garros después del retiro de Cameron Norrie. El británico abandonó el partido por una lesión física cuando había perdido 7-6 (7) el primer set y estaba 0-2 abajo en el segundo. Por lo tanto, el paraguayo ganó el encuentro y aseguró un lugar entre los 64 mejores del segundo Grand Slam de la temporada.

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Vallejo celebró el triunfo y la clasificación con una publicación en redes sociales. “Debut y victoria en Roland Garros”, escribió el tenista número 71 del ranking ATP. La raqueta 1 de Paraguay tiene definido rival para la próxima instancia: el joven francés de 17 años Moise Kouame, quien superó por 7-6 (4), 6-2 y 6-1 al croata Marin Cilic en 2 horas y 38 minutos.

Daniel Vallejo, en Roland Garros por primera vez

Daniel Vallejo disputa el Roland Garros desde el cuadro principal por primera vez. Este año, el tenista paraguayo quedó a un partido de clasificar al Australia Open (eliminado en la tercera ronda de la qualy), el primer grande del tenis de la temporada. Posterior al torneo en la tierra batida francesa, jugará Wimbledon, también desde el main draw.