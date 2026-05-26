Duelo de argentinos: Burruchaga pasa a segunda ronda tras abandono de Báez

Se trata del primer triunfo en un grande de Román Burruchaga (24 años), después de haber debutado en Roland Garros en 2024, cuando cayó en primera ronda. Báez se retiró por problemas físicos, aparentemente en la rodilla.
El tenista de Buenos Aires se une en segunda ronda a Facundo Díaz; Francisco Cerundolo, la mejor raqueta argentina tras la eliminación de Tomás Martín Etcheverry; Mariano Navone; Camilo Ugo Carabelli; Thiago Tirante; Marco Trungelliti; y Solana Sierra, esta última del cuadro femenina.