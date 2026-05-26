Duelo de argentinos: Burruchaga pasa a segunda ronda tras abandono de Báez

París, 26 may (EFE).- El argentino Román Burruchaga (68º del mundo) se clasificó a la segunda ronda del Roland Garros tras el abandono de su compatriota Sebastián Báez (64º) en el cuarto set con un 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0 favorable a Burruchaga, hijo del exfutbolista Jorge Burruchaga (autor del gol decisivo ante Alemania en 1986 que dio el segundo mundial a Argentina).