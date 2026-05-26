Tenis
26 de mayo de 2026 a la - 13:15

Duelo de argentinos: Burruchaga pasa a segunda ronda tras abandono de Báez

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París, 26 may (EFE).- El argentino Román Burruchaga (68º del mundo) se clasificó a la segunda ronda del Roland Garros tras el abandono de su compatriota Sebastián Báez (64º) en el cuarto set con un 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0 favorable a Burruchaga, hijo del exfutbolista Jorge Burruchaga (autor del gol decisivo ante Alemania en 1986 que dio el segundo mundial a Argentina).

Por EFE

Se trata del primer triunfo en un grande de Román Burruchaga (24 años), después de haber debutado en Roland Garros en 2024, cuando cayó en primera ronda. Báez se retiró por problemas físicos, aparentemente en la rodilla.

El tenista de Buenos Aires se une en segunda ronda a Facundo Díaz; Francisco Cerundolo, la mejor raqueta argentina tras la eliminación de Tomás Martín Etcheverry; Mariano Navone; Camilo Ugo Carabelli; Thiago Tirante; Marco Trungelliti; y Solana Sierra, esta última del cuadro femenina.