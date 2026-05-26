La marca de Daniel Vallejo tras la victoria en el Roland Garros

Daniel Vallejo clasificó a la segunda ronda del Roland Garros luego del retiro del británico Cameron Norrie, quien en el segundo set, en la hora y 18 minutos de partido, sintió una molesta muscular y no pudo continuar. Con el 7-6 (7) y parcial 2-0, el paraguayo logró el triunfo y medirá al francés Moise Kouame (17 años) por un lugar en la tercera etapa.

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La victoria de Vallejo en el Court 3 del estadio Roland Garros finalizó con una extensa racha del tenis nacional: 22 años, 9 meses y 1 día sin un tenista paraguayo entre los 64 mejores del cuadro principal de un Gran Slam. El último en clasificar había sido Ramón Delgado en el US Open 2003 al derrotar por 6-4, 6-7, 4-6, 7-6 y 6-4 a Sebastien Grosjean un 25 de agosto.

¿Cuánto tiempo después volvió a ganar un paraguayo en Roland Garros?

Por su parte, pasaron 27 años, 11 meses y 27 días para que Roland Garros vuelva a registrar un triunfo paraguayo en el cuadro principal masculino con el triunfo de Vallejo. La última victoria también corresponde a Ramón Delgado, quien el 29 de mayo de 1998 había superado por 2-6, 7-6, 6-4 y 7-6 al armenio Sargis Sargsian en la tercera ronda, según reveló Drive Cruzado.

Drive Cruzado: El dato histórico de Daniel Vallejo