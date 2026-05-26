Los chilenos en Roland Garros: Tabilo, cara; Garín, cruz

Tabilo, actual 36º del mundo, fue un rodillo ante Majchrzak (78º), al que ganó en tres sets (6-1, 6-3 y 6-4) y en algo menos de dos horas, en medio de sol a plomo que hizo los termómetros rondar los 35 grados celsius.

"Siempre me ha ayudado el calor, nunca me ha afectado mucho, es algo a lo que me he podido adaptar bastante bien y creo que también lo he demostrado un poco hoy", declaró a la prensa el tenista zurdo, quien, en su tercera participación en la arcilla parisina, iguala la segunda ronda que hizo en 2025.

Su próximo rival será el monegasco Valentin Vacherot (19º del mundo).

Otra de las claves apuntadas por Tabilo es su buen momento físico. "Me siento muy bien físicamente, algo que no sucedía desde hace un año, así que estoy muy feliz por eso, quiero hacerlo lo mejor posible", agregó el finalista del torneo de Rio de este año, también satisfecho por la calidad de su saque.

El chileno, de 28 años, contó cómo ha ido gestionando la preparación de un grande. "He pasado por todas las etapas: antes no miraba nada el cuadro y ahora sí que veo mucho cuadro, sé que con quién me toca, con quién podría tocar, pero tampoco estoy tan obsesivo con eso. Me gusta tomármelo partido a partido".

Garín, por su parte, no logró despegar en la arcilla parisina, tras un inicio de temporada marcado por los problemas físicos y el fallecimiento de su padre.

El tenista de Arica, quien llegó a ser 17º del mundo en septiembre de 2021 y que no disputaba Roland Garros desde 2022, vino a París con Martín Rodríguez como entrenador, diez anos más tarde de haber trabajado con él.

Sin embargo, el que fuese octavofinalista de Roland Garros en 2021 se topó con un joven tenista en racha ante el que cedió por 6-0, 2-6, 6-0 y 6-2.

"Estuvo en un nivel muy superior al mío, en el segundo me sentí mejor, pero no me vengo sintiendo del todo bien la última semana", comentó a EFE Garín, quien habló de los problemas físicos como obstáculo para su despegue. La última lesión declarada fue un desgarro en el abdomen el marzo pasado.

"Son muchas las semanas que estoy jugando al 50 %, 60 %, porque me toca jugar la fase clasificatoria por el ránking que tengo (114º). Por eso, son muchos los partidos que hay que ganar. El desgaste es otro. Hoy salgo con un poco de frustración por no haber podido aguantado en el físico durante el partido", cerró el tenista de 29 años.