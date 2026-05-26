Moïse Kouame, promesa francesa, rival de Dani Vallejo en segunda ronda

Actual 318 del ránking, invitado de los organizadores, nacido en las afueras de París, de padre camerunés y madre marfileña, Moïse Kouame ha protagonizado un salto de calidad en el último año, pasando del puesto 833 que tenía a principios de año al 252 que ocupará, al menos, tras su victoria en París.

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Hasta este curso, Kouame no había ganado a ningún jugador clasificado entre los 250 del mundo, pero en lo que va de 2026 ya ha superado a ocho: En febrero derrotó en Montpelier a su primer top-200, al mes siguiente a su primer top-100, en su primera victoria en un Masters 1000, en Miami, y ahora en Roland Garros venció a su primer top-50.

Pero lo que más ha llamado la atención es su corta edad, en contraste con la veteranía de Marin Cilic, lo que convirtió a su duelo en el segundo entre dos jugadores con más diferencia de edad en lo que va de siglo.

El francés se convirtió en el más joven en superar una ronda en Grand Slam en 17 años, cuando Bernard Tomic venció en el Abierto de Australia de 2009 al italiano Potito Starace con 16 años. “La edad es un factor del que se habla mucho, pero yo no pienso en ello, me concentro lo máximo posible en no hacerlo”, aseguró el joven tenista, que se entrenó durante años en la academia de Justine Henin en Bélgica, antes de regresar a Francia a la de Patrick Mouratoglou.

En la actualidad cuenta entre su cuerpo técnico con el recién retirado Richard Gasquet. La última vez que alguien más joven que Kouame ganó un partido en Roland Garros fue el rumano Dani Pescariu en 1991.

Es el décimo más joven que avanza en París y de los otros nueve, ocho acabaron algún día en el top-10 mundial, un dato que les sirve a los franceses para galvanizar su esperanza.

La progresión del francés tendrá ahora otra prueba, la de otro joven tenista, el paraguayo Daniel Vallejo, que se clasificó también por vez primera para una segunda ronda de un Grand Slam a los 22 años, tras la retirada del británico Cameron Norrie, vigésimo favorito, aquejado de problemas físicos, cuando perdía 7-6 (7) y 2-0. Ambos jugadores entrenaron juntos el pasado viernes y su duelo promete un choque enérgico.