Roland Garros 2026: Dani Vallejo vs. Moïse Kouamé en la segunda ronda

Moïse Kouamé logró el primer set

En el primer set, Daniel Vallejo empezó con un fugaz 40-0 y 1-0 arriba, pero Moïse Kouamé, la joven promesa francesa de 17 años, que eliminó al croata Marin Cilic en el primera ronda, remontó y logró la victoria por 6-3.

Moïse Kouamé ganó el segundo set

Daniel Vallejo perdió el segundo set por 7-5 y el francés Moïse Kouamé quedó a uno del triunfo por la segunda ronda de Roland Garros. Está en marcha el tercer set en el Court Suzanne Lenglen del Roland Garros Stadium.

Daniel Vallejo triunfó el tercer set

Daniel Vallejo ganó el tercer set y revivió en el partido contra Moïse Kouamé: fue 6-3 para el tenista paraguayo, número 71 del ránking ATP, que extiende la definición de la segunda ronda de Roland Garros en París, Francia.

Daniel Vallejo ganó el cuarto set

Daniel Vallejo ganó el cuarto set e igualó el partido ante Moïse Kouamé en la segunda ronda de Roland Garros. La raqueta 1 de Paraguay, que jugará Wimbledon desde el cuadro principal, venció al francés de 17 años por 6-2.

Las fotos de Daniel Vallejo vs. Moïse Kouamé