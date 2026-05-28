Vallejo: "En otra ciudad y con otro público habría ganado"

"El 90 % de la responsabilidad de que haya perdido es del público. En otra ciudad y con otro público habría cerrado el partido", indicó el jugador, de 22 años, que se inclinó 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6(8).

"Ya estaba el partido en mis manos y el saca cinco o seis golpes en el quinto set. Es difícil jugar con este público, sinceramente creo que ahí estuvo la diferencia", agregó el paraguayo.

Vallejo lamentó que el juez permitiera que los aficionados franceses superaran ciertos límites en el apoyo a su jugador.

"Ya se sabe como es el público francés, quiere que ganen sus jugadores. Es una pena que el árbitro no haya podido saber controlarlo con más autoridad. Creo que la situación se desbordó y el árbitro no hizo nada por evitarlo", agregó.

El paraguayo sufrió a la grada en los momentos clave, sobre todo en el quinto set, cuando llegó a dominar 5-2 pero no pudo cerrar el duelo, lo que condujo su resolución al juego de desempate.

Pese a la derrota, sacó enseñanzas positivas de su primera actuación en un Grand Slam y de haber tenido opciones de imponerse en un duelo tan largo contra Kouame.

"Fue mi primera experiencia en un partido a cinco sets y demostré que puedo afrontarlo bien, por encima de las cinco horas. Para la próxima vez ya sé que puedo afrontar el nivel mental y físico de este tipo de partidos", señaló.

Vallejo se mostró particularmente orgulloso de su reacción en el juego de desempate definitivo del duelo, cuando tras ir perdiendo 6-1 llegó a colocarse 7-6 arriba.

Pero el francés demostró una gran madurez pese a sus 17 años y arropado por la grada, acabó llevándose el duelo: "Demostró mucha fortaleza mental para ganar este partido".