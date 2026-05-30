Roland Garros busca timón

En ausencia del ganador de los dos últimos trofeos en el cuadro masculino, el español Carlos Alcaraz, tras la eliminación del número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, y del serbio Novak Djokovic, el torneo tendrá un nuevo vencedor. En el femenino, solo la polaca Iga Swiatek, cuatro veces vencedora, puede evitar que un nuevo nombre se escriba en su palmarés.

Gauff, que había superado con sencillez las dos primeras rondas cediendo solo nueve juegos, tropezó contra una rival en plena forma, la austríaca Anastasia Potapova, que remontó 4-6, 7-6(1) y 6-4 para alcanzar los octavos por segunda vez en su carrera.

Su rival será la rusa Anna Kalinskaya, que se impuso a la colombiana Camila Osorio, 6-3, 0-6, 6-2, tras sobreponerse a un golpe de calor y que jugará sus primeros octavos en París.

No tembló la número 1, la bielorrusa Aryna Sabalenka, finalista de la pasada edición, que se impuso a la australiana Daria Kasatkina, para llegar a octavos sin ceder un set y tan solo 18 juegos.

Su rival será la ex número 1 japonesa Naomi Osaka, que nunca había llegado tan alto en Roland Garros ni en un torneo sobre tierra batida y que derrotó a la estadounidense Iva Jovic, 7-6(5), 6-7(3) y 6-4.

La estadounidense Madison Keys jugará los octavos por cuarta vez, tras derrotar a la novena favorita, la canadiense Victoria Mboko, 6-3, 5-7 y 7-5, y se medirá por alcanzar los cuartos por segundo año consecutivo contra la rusa Diana Shnaider, que se impuso a la ucraniana Oleksandra Oliynykova, 7-5 y 6-1, para entrar entre las 16 mejores por primera vez en París.

También cayó la sexta favorita, la estadounidense Amanda Anisimova, ante la francesa Diane Parry, 6-3, 4-6 y 7-6(3), que se medirá a la polaca Maja Chwalinska, quien superó a la griega Maria Sakkari, 1-6, 6-3 y 6-2.

Esta parte del cuadro masculino es la que aparece más incierta. Solo el canadiense Felix Auger-Aliassime mantiene sus galones de cuarto favorito y aunque con problemas avanzó a octavos de final por tercera vez, tras derrotar al estadounidense Brando Nakashima, 5-7, 6-1, 7-6(4) y 7-6(1).

En sus tres primeros partidos en París se ha dejado ya cuatro sets. Su rival por un puesto en cuartos será el chileno Alejando Tabilo, que alcanzó los octavos de final por vez primera en su carrera en un Grand Slam tras vencer al ídolo francés, el joven Moïse Kouame, de 17 años, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(9).

El italiano Matteo Berrettini se clasificó para los octavos por primera vez en tres años en un Grand Slam, tras derrotar en un duro partido al argentino Francisco Comesaña, 7-6(3), 5-7, 6-7(4), 6-4 y 7-6(13).

Su rival será de la misma nacionalidad, Juan Manuel Cerúndolo, que tras haber derrotado al número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, se deshizo del joven español Martín Landaluce, 6-4, 6-7(7), 7-6(4), 6-7(4) y 7-6(8), en un partido que rondó las seis horas, el tercero más largo de la historia y el más largo desde que existe el 'super tie-break'.

El también italiano Fabio Cobolli, décimo favorito, se deshizo del estadounidense Learner Tien, 6-2, 6-2 y 6-3 para disputar los primeros octavos de final de Roland Garros, los segundos de su carrera, que afrontará contra el estadounidense Zachary Svajda, que nunca había superado dos rondas en un grande y que venció al argentino Francisco Cerúndolo, 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3.

Un tercer italiano alcanzó los octavos, Matteo Arnaldi, que ya los jugó en 2024 y que esta vez los alcanzó tras imponerse al belga Raphael Collignon, 6-4, 6-7(5), 5-7, 6-4 y 7-6(4).

Su rival en octavos será el estadounidense Frances Tiafoe, que los jugará por segundo año consecutivo tras remontar dos sets en contra al portugués Joao Faria, 4-6, 6-7(2), 7-6(4), 6-1 y 6-2.