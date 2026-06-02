Alcaraz vuelve a entrenarse un mes y medio después, y golpeando la bola con la izquierda

Alcaraz, de 23 años, disputó su último encuentro en el circuito ATP el 14 de abril cuando venció por 6-4 y 6-2 al finlandés Otto Virtanen en la primera ronda del Trofeo Conde de Godó, en Barcelona.

El de El Palmar, tal y como se aprecia en un vídeo difundido en su cuenta de la red social Instagram, volvió a pisar la pista casi 50 días después de lesionarse en Barcelona; en la imagen se le ve empuñando la raqueta con la mano izquierda y golpeando la bola con su zurda para no forzar la derecha que tiene dañada.

La lesión, que no le impidió terminar el encuentro de Barcelona y ganarlo, sí que le dejó sin jugar los Masters 1000 de Madrid y Roma, ya celebrados, así como ausentarse en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, actualmente en disputa.

El número 2 del 'ranking' mundial -aparece por detrás del italiano Jannik Sinner- ya anunció que también se perderá el ATP 500 de Queen's y Wimbledon, tercer 'grande' del año.