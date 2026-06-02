Tenis
02 de junio de 2026 a la - 16:26

Las paraguayas avanzan con fuerza en el J60 de Santa Cruz de la Sierra

Valeria Santander está en segunda ronda del J60 de Santa Cruz.
Valeria Santander está en segunda ronda del J60 de Santa Cruz.

Las tenistas paraguayas Ana Julieta López, Julieta Marcos y Valeria Santander fueron protagonistas en una intensa jornada del cuadro femenino del J60 de Santa Cruz de la Sierra, torneo correspondiente al circuito juvenil ITF.

Por ABC Color

Una de las actuaciones más contundentes fue la de Ana Julieta López Ocampos, preclasificada número 14, quien superó con autoridad a la brasileña Manuela Santos de Mello por 6-2 y 6-1 para avanzar de ronda.

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Por su parte Mia Agustina Junghanns Dietze, proveniente de la qualy, cayó ante la boliviana Martina Salaberry por 2-6 y 0-6.

Julieta Marcos Cattoni avanza en Bolivia.
Julieta Marcos Cattoni avanza en Bolivia.

Otra paraguaya que mostró gran nivel fue Julieta Marcos Cattoni, cuarta cabeza de serie, quien derrotó con solvencia a la brasileña Maria Eduarda Ribeiro Pessoa por 6-3 y 6-0, ratificando su candidatura en el certamen.

En tanto, Valeria Santander, décima preclasificada, también selló su pase tras vencer con claridad a la boliviana Florencia Zamora por un doble 6-0.

La delegación nacional tuvo además participación de Delfina Pereira Conde, que cayó frente a la brasileña Manuela Ferreira Banietti por 6-1 y 6-2, y de Zoe Doldan, quinta sembrada, quien no pudo ante la colombiana Emanuela Lares y quedó eliminada tras caer por 6-2 y 6-4.

Con varias representantes aún en competencia, Paraguay continúa mostrando el crecimiento de su tenis juvenil femenino en el circuito internacional, sumando experiencia y resultados importantes en torneos de alto nivel sudamericano.

Próximos cruces destacados con presencia paraguaya

  • Ana Julieta López Ocampos [14] vs. Mia Celeste Brayotta [1]
  • Julieta Marcos Cattoni [4] vs. Emilia Cecilia Antelo Cordova [16]
  • Valeria Santander [10] vs. Sara Alejandra Lozano Avellaneda

Las jóvenes paraguayas buscarán seguir avanzando y mantener en alto la bandera nacional en Santa Cruz de la Sierra.