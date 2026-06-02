Zverev-Mensik, duelo de generaciones, Andreeva-Kostyuk, batalla ruso-urcraniana

A la espera de que este miércoles quede definida la otras dos semifinales, el cuadro masculino afianzó el favoritismo de Zverev, que desde la derrota en segunda ronda del italiano Jannik Sinner, es cada día más evidente.

Persisten las dudas sobre su capacidad para soportar la presión y el duelo contra la joven promesa española Rafael Jódar iba a ponerlas a prueba, pero el germano lo superó con nota, 7-6(3), 6-1 y 6-3, para alcanzar sus quintas semifinales en seis años en París, sus décimas en un Grand Slam.

Camino de su cuarta final de Grand Slam, la segunda en París tras la que perdió en 2024 contra el español Carlos Alcaraz, Zverev, que acumula más experiencia en las alturas que todos los otros supervivientes juntos, dio buena cuenta del tenista que mejores números traía sobre tierra batida.

Le faltó algo de consistencia al español, que comenzó bien pero se vio incapaz de dar la vuelta al duelo cuando Zverev impuso su ley. El alemán se medirá a Mensik, un tenista que saltó a la luz tras ganar, con 19 años al serbio Novak Djokovic en la final de Miami, sumando su primer Masters 1.000 y que se ha erigido como el adalid de la nueva generación en este Roland Garros.

Lo ha hecho en silencio, de forma discreta hasta dar el golpe definitivo al brasileño Joao Fonseca en unos cuartos de alto voltaje en el que con su sobriedad y eficacia logró doblegar el empuje del de Ipanema, 6-4, 6-3 y 7-6(3).

Mensik, de 20 años, que tras ganar su primer partido en este Roland Garros quedó inerte en el suelo, asfixiado por el calor, firmó un triunfo de quilates en la central de París que le propulsará a acabar dentro del top-20.

Tres italianos buscarán este miércoles el pase a semifinales: Matteo Berretini contra su compatriota Matteo Arnaldi y Flavio Cobolli contra el canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto favorito.

El cuadro femenino deparó una repetición de la final del pasado torneo de Madrid, que se llevó la ucraniana Kostyuk, invicta este curso sobre tierra batida, ante la rusa Andreeva, que a sus 19 años disputará sus segundas semifinales en tres ediciones.

Ya en la capital española la ucraniana rechazó saludar a su rival y desde que comenzó Roland Garros ha hecho del torneo un escaparate para denunciar la masacre que vive su pueblo a manos de los rusos.

Tras superar la primera ronda enseñó fotos que sus padres le habían enviado de un misil ruso que impactó a 100 metros de su domicilio.

Después de superar en sus primeros cuartos de final a su compatriota Elina Svitolina, volvió a denunciar la agresión rusa y dedicó su torneo a la resistencia del pueblo ucraniano.

Kostyuk, de 25 años, se impuso a Svitolina 6-3, 2-6 y 6-2 en el duelo entre las dos tenistas con mejores números sobre arcilla, porque si la primera ganó los torneos de Ruán y Madrid y totaliza quince triunfos consecutivos, la segunda, de 31, llegaba con el torneo de Roma recién conquistado.

Andreeva, entrenada por la ex finalista de Roland Garros Conchita Martínez, tuvo menos problemas para imponerse 6-0 y 6-4 a la rumana Sorana Cirstea, de 36 años, que anunció su intención de abandonar las pistas al final de temporada.

La favorita del cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, buscará este miércoles su tercera semifinal en París ante la rusa Diana Shnaider, mientras que la polaca Maja Chwalinska y la rusa Anna Kalinskaya buscarán jugarlas por primera vez.