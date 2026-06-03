Arnaldi desafía a Cobolli en las semis de París tras la retirada de Berrettini

Será la primera semifinal para ambos en un Grand Slam en un Roland Garros que, por segundo año consecutivo, tendrá dos italianos entre los cuatro mejores y se garantiza uno en la final, un año después de que lo hiciera Jannik Sinner.

Berrettini, que disputaba Roland Garros cuatro años después y tras haber superado un calvario de lesiones, se resintió físicamente al inicio del segundo set, cuando salió de la pista para ser tratado.

Pese a que retornó a la central de París, su rendimiento ya no era el mismo y acabó abandonando cuando trataba de llegar a las semifinales del único grande que le faltaba.

Arnaldi, de 25 años y 104 del mundo, se convierte en el semifinalista de quinto peor ránking de la historia del torneo y en el que alcanza esa ronda con más horas en la pista en un Grand Slam.

Será el tercer duelo en el circuito profesional entre Arnaldi y Cobolli, que están empatados a uno, aunque el primero podrá tomarse la revancha de la derrota que el segundo le propinó en cuatro sets en Roland Garros el año pasado.