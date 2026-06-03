Cobolli y Arnaldi mantienen alta la bandera italiana en Roland Garros

El primero eliminó contra pronóstico al canadiense Felix Auger-Aliassime, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4 mientras el segundo se benefició de la retirada de su compatriota Matteo Berrettini, lesionado, cuando perdía 7-5 y 5-2 y ambos acceden por vez primera al penúltimo escalón de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

Será la primera vez que dos italianos se enfrenten en esa ronda, aunque en otras dos hubo dos transalpinos en semifinales, el último el año pasado, cuando Sinner derrotó a Novak Djokovic antes de perder la final ante Carlos Alcaraz, que había eliminado a Lorenzo Mussetti.

Esos dos italianos, los mejores del ránking, no estaban este año en las rondas finales; Musetti lesionado y Sinner derretido por el calor en segunda ronda, pero la reserva transalpina envió otros nombres de mucho peso.

Cobolli y Arnaldi alcanzaron un escalón al que solo cinco italianos habían llegado hasta ahora en Roland Garros, y uno de ellos se convertirá en el cuarto finalista.

El primero, florentino de 24 años, se sobrepuso al techo que tenía en los grandes, donde nunca había conseguido doblegar a un top-10. Pero atraviesa un estadio de gracia que le llevó a imponerse a un Auger-Aliassime al que endosó una tercera derrota en otros tantos duelos.

Era favorito el canadiense, bien situado para convertirse en el primero en las semifinales de Roland Garros y en alcanzar las terceras de su carrera tras las que disputó en el Abierto de Estados Unidos de 2021 y 2025.

Pero en este Roland Garros cargado de sorpresas el de Montreal no pudo pasar el primer set, cediendo en un ajustado duelo ante un tenista en plena racha, que en rueda de prensa desveló el que puede ser el secreto de su éxito: "Uso la misma ducha que Nadal, él me dijo que la usó 14 años", dijo el transalpino sobre el español, que este miércoles cumplía 40 años.

Arnaldi tuvo su primera jornada corta en París, acostumbrado el de San Remo a maratones que le habían conducido a sus primeros cuartos donde solo jugó 2 horas, el tiempo que le aguantó el físico a Berrettini, de 30 años.

En su regreso a la tierra batida francesa tras cuatro años de ausencia por un calvario de lesiones, el romano se resintió de problemas musculares y abandonó la pista, cuando su peleón compatriota le había ganado el primer set.

El 3-0 inicial a favor de Berrettini no fue más que un espejismo, porque Arnaldi se rehizo y puso el duelo de su parte antes de la retirada.

Arnaldi, de 25 años y 104 del mundo, se convierte en el semifinalista de quinto peor ránking de la historia del torneo y en el que alcanza esa ronda con más horas en la pista en un Grand Slam.

Será el tercer duelo en el circuito profesional entre Arnaldi y Cobolli, que están empatados a uno, aunque el primero podrá tomarse la revancha de la derrota que el segundo le propinó en cuatro sets en Roland Garros el año pasado.

La otra semifinal, que había quedado definida este martes, enfrentará al alemán Alexander Zverev, que derrotó al español Rafael Jódar para clasificarse por quinta vez entre los cuatro últimos en los últimos seis años, y al checo Jakub Mensik, que venció al brasileño Joao Fonseca para acceder por vez primera a esa ronda.