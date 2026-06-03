Diez años del triunfo de Garbiñe en París: allí empezó todo

La española, entonces de 22 años, con solo cuatro de profesional, algo desconcertada por lo inusual de la acción, se echó las manos a la cara de emoción y se tiró al suelo. Había logrado, por fin, el gran éxito de su carrera.

"Fueron tres segundos eternos y cuando me dijeron que la bola había sido buena me tiré al suelo".

Garbiñe Muguruza, que cerró el éxito en una hora y 43 minutos con un 7-5 y 6-4, había logrado su primera victoria en un Grand Slam. Se había convertido en la segunda española en ganar en Roland Garros dieciocho años después de que Arantxa Sánchez Vicario superara a Mónica Seles. Muguruza batió a Serena Williams, entonces número uno del mundo. Garbiñe, que afrontó el torneo desde el cuarto lugar del ránking WTA, salió de París como la segunda del mundo.

La caraqueña, cuatro años antes, era una desconocida en el mundo del tenis. Irrumpió en el circuito en el WTA 1000 de Miami del 2012 y ya se dejó ver. Ganó a la novena del mundo, la rusa Vera Zvonareva. Fue su espaldarazo en el tour y desde entonce no dejó de crecer.

Su primer título fue en el 2014, en Hobart, en Australia, al inicio de curso. Y meses después, en Roland Garros de esa temporada, ya dejó en evidencia por primera vez a Serena, ya la primera de la clasificación mundial a la que eliminó en la segunda ronda del gran evento sobre tierra del curso. Después, Garbiñe, nacida en Caracas el 8 de octubre de 1993, cayó en cuartos de ese año, ante la rusa Maria Sharapova.

Un año más tarde, ya en el 2015, Muguruza alcanzó la primera final de un Grand Slam. Jugó la del Wimbledon. Y otra vez en su camino se cruzó Serena que no dio opción a la española y ganó por un doble 6-4. Aún así, fue un aprendizaje para Garbiñe que salió airosa de su primera gran cita en un evento mayor.

Pero en París, en Roland Garros 2016 empezó todo. No dejó pasar la segunda oportunidad y en la pista central, en la Philippe Chatrier, superó a Serena. Hizo suyo el torneo y entró en la historia. Unió su nombre al de Arantxa Sánchez Vicario (tres Roland Garros y un Abierto Estados Unidos) y Conchita Martínez (un Wimbledon), las españolas con triunfos de enjundia en el tenis español. Lili Alvarez jugó tres finales, en Wimbledon, pero no ganó ninguna.

Un año después, sobre la hierba londinense, en el All England Club, Muguruza amplió su historial y sumó su segundo Grand Slam. Sin embargo, fue en Roland Garros donde disparó su carrera. Diez años atrás.

"Tengo recuerdos de todo tipo. Hacía un tiempo horrible. Me acuerdo que llovía y hacía muchísimo frío. Fue bastante atípico y fueron tres semanas, realmente, muy duras, largas, de ganar partidos poco a poco, largos, de ir cogiendo confianza... Yo en Roland Garros estaba, digamos, como más cerca. No fue como que en el 2016 que aparecía en un torneo. Llevaba varios cuartos acumulados.. era como ya sentía que se acercaba el año que podía llegar a la final".

"Llegar a la final y jugar contra Serena Williams era como 'la final', no?. Mucha gente me decía que estaba loca porque quería jugar la final contra Serena Williams.. pero yo sentía que era el partido ideal para una final de Grand Slam, como que valía más si conseguía ganar ese partido. Y recuerdo que jugué muy bien, muy muy bien y que me hice con el trofeo. Fue espectacular", apunta Garbiñe ahora, diez años después.

La caraqueña, desde entonces, después de aquél día, ganó Wimbledon, contra Venus Williams; fue número uno del mundo y consiguió un título de Maestra en las Finales WTA del 2021, su último gran éxito. La española dejó las pistas a los 30 años, en agosto del 2024, después de un año sabático, con diez títulos como profesional en sus vitrinas.